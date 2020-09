Essomé Miyem va pouvoir jouer avec Strasbourg et Souffelweyersheim via une licence ASP

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

C'est un dispositif de plus en plus démocratisé dans les clubs professionnels : les licences Autorisation secondaire Performance (ASP). La SIG Strasbourg et le BC Souffelweyersheim vont également l'utiliser concernant le jeune pivot Essomé Miyem (2,10 m, 19 ans) a-t-on appris ce jeudi. 11e homme et surtout troisième pivot de l'effectif professionnel de la SIG qui évolue en Jeep ELITE, le Rémois va pouvoir aller se tester au niveau inférieur avec le voisin du BCS.

Entré à 10 reprises en Jeep ELITE en 2019/20, le membre de la fameuse génération 2001 était autrement très productif en Espoirs (14,4 d'évaluation en 26 minutes).