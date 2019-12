Et de quatre pour Le Mans à Orléans

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Il y a des signes qui ne trompent pas et ce dernier quart-temps des Manceaux sur le parquet d'Orléans en est un de plus qui confirme le retour en forme du MSB version Elric Delord. Malmenés pendant trois quart-temps, les Sarthois ont compté jusqu'à 10 points de retard au début du dernier acte sur un panier de Kadri Moendadze (77-67) avant de se révolter, et de quelle manière !

MVP du match, Brandon Taylor a pris les choses en main en scorant 13 de ses 22 points dans la dernière période dont trois paniers à 3 points qui ont sapé le moral de l'OLB. Les Orléanais ont alors encaissé un 15-2 conclu par un nouveau missile de Brandon Taylor (84-92).

Obi Emegano et DJ Stephens ont ensuite eu le sang-froid nécessaire pour boucler un 32-16 en quatrième quart-temps et offrir une nouvelle victoire aux Manceaux qui se rapprochent un peu plus du top 8.

Les stats du match