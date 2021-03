Et si Taylor Rochestie portait à nouveau les couleurs du Mans ?

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Revenu au Mans pour être au près de sa famille et de ses proches durant la fenêtre internationale, Taylor Rochestie (1,86 m, 35 ans) est depuis bloqué dans la Sarthe à cause du coronavirus. En effet, l'Israël, pays dans lequel il évolue depuis le début de saison, refuse les vols en provenance de l'étranger. Si lui peut rentrer dans l'État hebreu grâce à son visa de travail, sa famille non car elle n'a pas obtenu les papiers requis. Une situation que ne veut pas revivre le meneur américain au passeport monténégrin, déjà éloigné d'elle durant la première partie de saison.

Depuis début mars, il s'entraîne avec le MSB pour se maintenir en forme, en attendant qu'une solution soit trouvée. Mais Rochestie a cependant une petite idée dans le coin de sa tête comme il l'explique au micro de France Bleu Maine :

"A chaque fois que je suis au Mans, je veux jouer ici ! Même quand je ne suis pas là, je pense au Mans parce que j'aime vraiment beaucoup cet endroit. Si c'est le bon moment, peut-être que c'est un essai, peut-être que si le coach m'aime bien on pourra parler de l'avenir."

Une ouverture de la part de Rochestie que verrait certainement d'un bon oeil les supporters manceaux qui se souviennent de sa sublime saison 2011/12 (20,4 d'évaluation) et qui est très apprécié dans la préfecture de la Sarthe. Mais en attendant, le meneur n'est qu'un simple sparring-partner.