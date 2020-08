EuroSport intéressé par le basket français ?

Alors que le championnat de France pourrait rester une saison supplémentaire sur RMC Sport, EuroSport serait également intéressé pour diffuser le basket français. Selon Sacha Nokovitch - journaliste médias à L'Equipe, le groupe EuroSport pourrait acheter les droits TV à la LNB.

Toutefois, des discussions sont toujours en cours entre le groupe Altice et la LNB, « pour une option d'un an supplémentaire mais ce n'est pas totalement fait. » À quelques semaines du début de la Jeep ÉLITE, le basket français n'a toujours pas de diffuseur mais celui-ci devrait rapidement être connu. « Rendez-vous très bientôt, tweettait le 11 août dernier Michel Mimran, le directeur général de la LNB. Nous ne lâchons rien. »

Et vous n'avez pas la sensation qu'il s'est passé quelquechose d'assez inédit, voir sidérant, pendant ces 6 mois ? Et qui n'a pas épargné grand monde dans la filière sport et événement ? Mais nous ne lachons rien. RV... très bientôt.