Évreux aimerait faire venir Dylan Affo Mama mais ...

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Olivier Fusy

Après l'opération à la cheville d'Antoine Wallez, l'ALM Évreux lui cherche un remplaçant au poste 3. Depuis plusieurs jours, le jeune joueur de Boulazac Dylan Affo Mama (1,96 m) est une piste très sérieuse. Selon nos informations, l'ailier de 22 ans est en contact avec le club ébroïcien.

#ProB Verra-t-on ou ne verra-t-on pas Dylan Affo Mama du côté d'Évreux ? En quête d'un remplaçant pour Antoine Wallez, le jeune poste 3 de Boulazac est en contact avec l'ALM. Dans une situation compliquée sur le plan sportif - dernier de Jeep ELITE - le BBD hésite à le libérer. — Alexandre Sanson (@aem_sanson) February 1, 2021

Utilisé avec parcimonie par Thomas Andrieux, Affo Mama compte onze minutes de moyenne en Jeep ÉLITE alors que son équipe est toujours à la recherche de sa première victoire. En sept rencontre, le Francilien tourne à 1,7 point et 1,7 rebond de moyenne. La marche semble un peu haute entre la Nationale 1, où il avait réalisé une très bonne saison avec Tarbes-Lourdes (9,7 points à 44%, 4,4 rebonds et 1,4 passe décisive), et la Jeep ÉLITE. Un passage en Pro B pourrait donc l'intéresser mais Boulazac hésite encore à lui redonner sa liberté.

