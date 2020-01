Ex-premier tour de Draft, Brice Johnson va renforcer Roanne

JEEP ÉLITE

[Mise à jour] Même si l'affaire n'était pas tout à fait conclue, la Chorale de Roanne a officialisé la signature à venir de l'intérieur américain Brice Johnson (2,08 m, 25 ans).

"J’ai préféré attendre plutôt que de céder à l’affolement, a commenté l'entraîneur Jean-Denys Choulet. C’était une vraie opportunité pour nous. Il s’agit d’un garçon bondissant, capable de contrer, de prendre des rebonds. Ian Miller le connait très bien, cela va faciliter son intégration."

La @ChoraleRoanne tient son nouvel intérieur

Brice Johnson est attendu lundi à Roanne

#NCAA Consensus All-Americans 2016

25e Pick #DraftNBA 2016

17 points / 11 rebonds en Serie A2

[Brève originelle] Après la victoire de la Chorale de Roanne vendredi soir contre Châlons-Reims (96-89), l'entraîneur de Jean-Denys Choulet s'est exprimé sur le recrutement d'un intérieur. Selon ses dires, un ailier-fort américain drafté au premier tour en NBA devrait être annoncé ce samedi. Selon nos informations, il s'agit de Brice Johnson (2,08 m, 25 ans), 25e choix de la Draft 2016 après quatre saisons à North Carolina (NCAA).

Ralenti par une hernie discale, cet intérieur long, athlétique et rapide ne s'est pas imposé en NBA et a surtout évolué en G-League. Après une expérience à Porto-Rico et 16 matchs réussis (17,7 points à 48,4% de réussite aux tirs, 11,2 rebonds, 1,7 passe décisive et 0,6 contre en 32 minutes) en deuxième division italienne, à Capo d'Orlando, il devrait donc découvrir le championnat de France.

Il remplace numériquement Johndre Jefferson, victime d'une rupture totale du tendon d'Achille lors de la défaite de la Chorale à Chalon-sur-Saône le 23 décembre dernier.