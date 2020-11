Face à la crise, la LNB attend des "réponses du gouvernement" la semaine prochaine

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Invité par la chaîne L'Equipe ce samedi en avant-match de la rencontre entre les Metropolitans 92 et JL Bourg, le président de la Ligue Nationale de Basket (LNB) Alain Béral a encore tiré la sonnette d'alarme. L'ancien président de l'Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez s'est dit "accablé de voir des salles vides" car pour lui il s'agit d'un spectacle et que tout spectacle est fait pour les spectateurs.

"On est très inquiets car comme tous les entrepreneurs, les clubs sont inquiets de leur futur. On est très frustrés - et ce n'est la faute de personne si ce n'est de la COVID-19 - car tout ce qu'on a construit depuis très longtemps, sur le modèle, est en train de s'effondrer. Tout est basé sur cette économie du spectateur car il n'y a pas de droits télévisuels. On avait des salles remplies à plus de 85% et aujourd'hui on n'a plus rien donc ça ne durera pas longtemps. Les clubs vivent sur leur prêt garanti par l'État (PGE) qu'ils ont contracté au premier confinement mais dès l'instant où leur PGE sera épuisé ils n'auront plus de revenus pour payer les joueurs et les coachs qui eux veulent continuer. Nous (la LNB) aussi nous voudrions continuer."



Jusqu'ici, le constat est le même chez les représentants des clubs et des ligues. Reste à savoir désormais ce qui va être fait pour régler le problème, au moins de manière ponctuelle. Des annonces du gouvernement sont prévues selon Alain Béral.

"On discute plusieurs fois par semaine avec le gouvernement, on ne peut pas tout leur demander, faire la quête, ils ne sont pas responsables de la situation sanitaire... On attend des réponses qui vont arriver la semaine prochaine sur ce que le gouvernement peut faire pour les entreprises de sport professionnel pour savoir combien de temps on va tenir avant d'avoir du public. Si on a des aides du gouvernement, c'est pour attendre un peu plus sans public. Car s'il n'y a pas de public au bout, la situation sera la même dans quelques mois."

Les playoffs très probablement modifiés

Quoi qu'il en soit, la LNB traverse une crise sans précédent. "Cette saison est la pire que nous ayons connu alors qu'on pensait que ce serait la précédente et on ne sait pas si tous les clubs vont la finir." Hormis l'idée de poursuivre la saison au sein d'une bulle sanitaire, la LNB réfléchit à plusieurs options, comme la suivante :