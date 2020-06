Ferdinand Prénom : "Je fais ce qu'il faut pour revenir"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jules Roche

Au sortir d'une saison blanche à cause d'une opération du genou et du coronavirus, Ferdinand Prénom se retrouve sur le marché. Considéré comme un pivot dominant en Pro B et comme un pivot efficace en Jeep ELITE (8,9 d'évaluation en 17 minutes), le champion d'Europe U20 2010 va devoir se relancer après ne pas avoir pu jouer de la saison 2019/20, même s'il s'est entraîné avec le préparateur physique Jérémy Bruhier puis trois mois avec les Espoirs. Le Parisien l'assure, il est prêt à rejouer.

"Rejouer, c'est l'objectif, affirme-t-il dans Le Progrès. Entre ma saison blanche et le Covid-19, c'est forcément compliqué... C'est la première fois que je me retrouve au chômage. Je fais ce qu'il faut pour revenir."

Souvent l'objet de débat, alors que son état d'esprit toujours loué devrait être plutôt mis en avant, son poids n'a jamais été un problème selon lui. Il semble agacé par ces rumeurs.

"Quand tu es immobilisé, tu ne perds pas de poids. Après, perdre 10 kg en très peu de temps, je sais faire, je l'ai fait. J'ai entendu tout et n'importe quoi, comme si mon dossier médical était connu de tous."

Reste à savoir qui offrira une nouvelle opportunité à ce joueur qui valait 10,5 points à 69,8% de réussite aux tirs, 5,1 rebonds et 2,2 fautes provoquées pour 13 d'évaluation en 18 minutes.