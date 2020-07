Finalement, Luke Fischer accepte de rejoindre Orléans

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Gerd Ulherr

Après avoir refusé une première offre du club afin de pouvoir rejoindre une formation qualifiée en Coupe d'Europe, Luke Fischer (2,12 m, 25 ans) devrait rejoindre l'Orléans Loiret Basket pour la saison 2020/21 annonce Sportando.

La saison passée, l'intérieur évoluait en Allemagne à s.Oliver Wurtzbourg où il tournait à 12,9 points à 72,4% aux tirs, 5,8 rebonds et 2,2 passes décisives pour 17,7 d'évaluation en Bundesliga.

Diplômé de l'université américaine de Marquette en 2017, il a ensuite rejoint Gran Canaria en Espagne où il a joué deux saisons avant de rejoindre l'Allemagne.

Le natif de Milwaukee dans le Wisconsin a également porté le maillot de l'équipe arménienne pour les qualifications à la coupe du monde 2019. Ce passeport arménien lui permet d'être considéré comme bosman.

Ce pivot long, mobile, actif et intense rejoint dans l'effectif de Germain Castano les nouvelles recrues que sont Paris Lee, Neftali Difuidi, Chima Moneke, Landing Sané et Gary Florimont, sans oublier Malela Mutuale et Giovan Oniangue qui ont eux prolongé.

L'effectif d'Orléans pour la saison 2020/21: