Flo Piétrus retrouve l'élite, direction Orléans !

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Florent Piétrus est de retour en piste ! Le poste 4 âgé de 38 ans (2,02 m) avait récemment fait part de ses envies de retrouver les parquets en se maintenant en forme de son côté en attendant un coup de fil d'une équipe pro.

« J’adore ce que je fais et je sais vraiment que j’ai la capacité de jouer. Donc cette idée de retraite est très loin de moi pour le moment », avait-il déclaré il y a deux semaines.

C'est finalement l'OLB qui va faire appel à lui en qualité de pigiste médical de Gaylor Curier, victime d'une luxation d'un tendon du pied droit et absent pour encore plus de deux mois. Les deux parties doivent se mettre définitivement d'accord ce mercredi. Via ses réseaux sociaux, le club d'Orléans a précisé que la signature de son contrat sera effective « sous réserve des tests médicaux qu'il passera en début d'après-midi ».

Flo Piétrus, parmi les plus gros palmarès du basket français et qui compte 230 sélections en équipe de France, restait sur une saison 2018-2019 à Strasbourg, sous les ordres de Vincent Collet, où il a cumulé 3,7 points, 3,4 rebonds pour 6,4 d'évaluation en 16,7 minutes en moyenne par match.