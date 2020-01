Florent Piétrus : "Je finirai ma carrière ici à Orléans"

Mercredi, Florent Piétrus a été présenté à la presse d'Orléans. L'ancien international français (230 sélections) a signé à l'OLB jusqu'à la fin de la saison. A presque 39 ans, il le dit, c'est sa dernière expérience en tant que joueur professionnel.

"Ce sera mon dernier challenge, je finirai ma carrière ici à Orléans, dit-il dans des propos retranscris par France Bleu Orléans. [...] Je ne suis pas venu en vacances, je ne suis pas venu me tourner les pouces et pour montrer que je suis toujours là. Et je sais que j'ai la capacité physique et mentale de relever ce challenge-là."