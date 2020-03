Florent Piétrus : "Orléans - Roanne, c'est une finale"

"On ne va pas se le cacher, c'est un match super important pour nous." L'ailier-fort Florent Piétrus ne fait pas dans la langue de bois. Samedi soir, Orléans reçoit Roanne, un autre concurrent pour le maintien en Jeep ELITE. Le vétéran veut aller chercher la victoire. Pour cela, il faudra être fort mentalement selon lui.

"Il faut être concentré défensivement car ils ont un ou deux joueurs qui alimentent la marque. Ils vont forcément s'enflammer dans le match. On doit garder la tête calme car on joue à domicile et on ne doit pas perdre."