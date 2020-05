Florent Piétrus a (presque) choisi : il devrait continuer !

Interrogé par les lecteurs de la République du Centre mardi soir sur Facebook, le président orléanais Didier Nourault a annoncé que Florent Piétrus (39 ans) ne repartirait pas pour un tour avec l'OLB, et qu'il travaillait sur un projet de reconversion avec le joueur. En somme, l'ex-entraîneur de rugby a pratiquement officialisé la retraite de l'intérieur guadeloupéen.

« On a négocié avec Flo, je l'ai eu encore dernièrement au téléphone. Flo ne sera plus joueur à l'OLB mais il y a peut-être une chance de le voir rester au club. Nous sommes en train de travailler avec lui. La reconversion des joueurs est quelque chose qui me préoccupe. Nous devons nous revoir en juin de manière à ce que l'on puisse essayer de trouver une solution pour le club et surtout pour lui. En tout cas, Flo sera toujours attaché à l'OLB. En tant que sportif, je suis un peu frustré pour lui qu'il n'ait pas pu avoir une fin de carrière flamboyante. Après, vous savez, à presque 40 ans, s'arrêter le 15 mars et reprendre le 15 octobre, c'est long et c'est difficile. Pour le corps, c'est chaud quand même, on n'en sort pas indemne. »