Frank Hassell avant de retrouver Le Portel : "Je ne me sentais plus respecté"

Hasard du calendrier, Frank Hassell reprend la compétition ce samedi avec Boulazac contre l'ESSM Le Portel, club qu'il a quitté en fin d'année 2019. Souvent critiqué publiquement et en interne, "The Tank" n'avait que très peu goûté aux reproches du président Yann Rivoal après une défaite contre l'AS Monaco. Il a donc décidé de partir. Avant d'affronter les Stellistes ce samedi, il s'en explique dans La Dordogne Libre.

"Je ne me suis pas senti respecté. J'ai senti que j'étais dévalorisé et je n'ai pas trouvé l'énergie qu'il me fallait. J'étais en désaccord avec beaucoup de choses. Donc j'ai décidé, de mon plein gré, d'aller ailleurs. La vie est trop courte et je ne veux pas être en permanence dans un état de stress. Je ne veux pas être traité comme un enfant, je suis un adulte. Du coup, après mon départ, je suis rentré chez moi aux états-Unis. J'avais besoin de voir ma famille, mes amis et me rafraîchir les idées avec les gens qui m'entourent. Je me suis un peu détendu et je me suis préparé pour revenir au mieux."