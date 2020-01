Frank Hassell qualifié pour faire face à Le Portel

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Yannick Coppin

Il est parti de Le Portel peu avant Noël, suite à un échange musclé avec le président du club Yann Rivoal. Moins d'un mois plus tard, il va défier cette même équipe de l'ESSM avec la formation de Boulazac, dans un duel important pour le maintien. Frank Hassell, recruté par le BBD avec le 16e et dernier contrat de l'équipe cette saison, a été bien qualifié en temps et en heure. Il sera donc de la partie samedi pour la 19e journée de Jeep ELITE.

En face, la formation de Jacky Périgois pourra aligner sa dernière recrue, l'ailier-fort Edgaras Zelionis (2,06 m, 30 ans) qui a remplacé... Frank Hassell au sein de l'équipe stelliste. Un duel qui promet.