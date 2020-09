Fred Weis et Angelo Tsagarakis consultants pour Sport en France

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sport en France

Sport en France, qui va diffuser un match de Jeep Élite et un ou deux matchs de Pro B chaque semaine, a dévoilé son équipe de commentateurs pour la saison 2020/21. On y retrouve Fred Weis, l'ancien pivot vice-champion olympique avec les Bleus en 2000, qui officie également chez RMC Sport. Angelo Tsagarakis, joueur reconnu en LNB et récent champion de France 3x3, sera de la partie lui aussi.

Enfin le trio sera complété par Lucas Nicot, journaliste travaillant notamment pour Winamax Sport et habitué du micro. C'est lui la voix des top 10 CourtCuts, et on a aussi pu l'entendre commenter la Coupe de France, la LFB ou le 3x3. Premier match commenté ce mardi avec la rencontre entre Champagne Basket et l'ASVEL.

Comment recevoir Sport en France ?

Orange : canal 174

Bouygues : canal 192

Free : canal 190

SFR : canal 129