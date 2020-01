Freddy Fauthoux (Metropolitans) : "C'est une bonne reprise"

Samedi soir, les Metropolitans 92 ont bien démarré l'année 2020 en s'imposant face à leurs voisins de Nanterre lors du derby des Hauts-de-Seine. Les joueurs de Frédéric Fauthoux ont joué un match à up-tempo, s'imposant sur le score final de 101 à 90. De quoi satisfaire le coach landais.

"C’est une bonne reprise, avoue-t-il dans des propos recueillis par Le Parisien et retranscris sur BasketActu. Je nous ai trouvé assez prêt physiquement et mentalement. Çà n’est pas évident de couper huit jours comme ça et de se remettre dans l’ambition qui est la notre depuis le début de saison. On peut parfois perdre le fil en s’arrêtant comme ça. Défensivement sur la première mi-temps on a eu des gros trous. Trop vite on prend des paniers qui les faisaient revenir. On met ce coupe de fouet dans le troisième qui nous met presque à l’abris pour la fin du match. Le groupe vit super bien; il y a une grosse solidarité. Je trouve qu’en plus ce soir (samedi) on a très bien réussi à alterner le jeu. Le ballon a bien bougé; c’est plutôt une grosse satisfaction offensive. C’est un match qu’il fallait prendre vu le calendrier qui arrive où on va très vite rejouer les gros. On a du beau monde dans le mois et demie qui arrive avant la Leaders Cup."