Freddy Fauthoux (Metropolitans) : "On s'est fait dominer dans le sens large"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Après avoir perdu à domicile de 10 points contre l'ASVEL (76-86) dimanche dernier, les Metropolitans 92 se sont cette fois inclinés de 31 (!) unités dimanche à Monaco (98-67). Les joueurs de Frédéric Fauthoux subissent donc leur troisième défaite de suite, eux qui n'ont pas fait le poids contre le Roca Team.

"Beaucoup de choses n’ont pas fonctionné, a reconnu après le match le technicien landais. La chose principale c’est de ne pas avoir su contrer l’agressivité monégasque aux rebonds offensifs. On les a laissé jouer sur leurs points forts. Le manque de match de cette intensité-là nous fait du mal, on ne joue pas la coupe d’Europe. C’est vers quoi on aimerait se tourner, il faut que ça nous serve ce genre de match. On a beaucoup appris. Il faut appliquer les leçons. Monaco est clairement au-dessus de nous aujourd’hui. On s’est fait dominer dans le sens large."

De son côté, l'ancien joueur du Mans et d'Antibes Mouphtaou Yarou admet que son équipe doit être plus rigoureuse et plus dure.

"On n’a pas suivi la consigne du coach, qui était de jouer dur en défense. Rien n’était facile aujourd’hui. Même nous en attaque on a eu du mal, il faut donner du crédit à leur défense. Toutes les équipes du haut de tableau jouent très dur. Il faut qu’on refasse les mêmes matches qu’en début de saison. C’est de l’expérience pour nous, on comprend que rien n’est facile."

Samedi, les Metropolitans enchaînent avec un autre gros, contre Dijon. En jeu ? La troisième place de la Jeep ELITE.