Frédéric Fauthoux : "C'est une belle expérience et une progression dans ma carrière"

Depuis sa rencontre avec Tony Parker à la Leaders Cup, l'arrivée de Frédéric Fauthoux (47 ans) à l'ASVEL faisait beaucoup parler. La nouvelle a été confirmée en avril quand, dans les coulisses du basketball français, il était déjà dit que Zvezdan Mitrovic serait écarté par l'ASVEL dans les semaines à venir. Mais l'objet de cette rencontre ne portait pas sur la saison 2020/21 affirme Frédéric Fauthoux dans Le Parisien. Son nouveau patron ayant confirmé sa signature (pour trois saisons plus deux optionnelles) en qualité d'assistant de T.J. Parker (36 ans), l'ancien international français peut s'exprimer sur ce qui l'a amené à répondre favorablement au projet de l'ASVEL.

"Quand Tony m'avait sollicité en février pour rejoindre l'ASVEL, l'idée était de former un duo avec son frère à partir de 2021. Mais le Covid-19 a stoppé des choses et en a accéléré d'autres. L'ASVEL est revenue vers moi pour me dire que ce serait plus rapide que prévu. Quand Tony te propose de rejoindre un club qui vise le titre de champion de France tous les ans et joue en EuroLeague, ça ne se refuse pas."