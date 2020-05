Frédéric Fauthoux va quitter les Metropolitans, direction l'ASVEL ?

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Les Metropolitans 92 n'ont pas seulement perdu leur président Boris Diaw. Un autre élément clé du dispositif devrait évoluer. Matthieu Marot du Populaire du Centre annonce le départ de Frédéric Fauthoux du club des Hauts-de-Seine, où il travaillait depuis l'été 2015.

A l'ASVEL, mais pour occuper quel poste ?

Selon nos informations, ce dernier devrait rejoindre le staff de l'ASVEL, un club présidé par Tony Parker, son ancien coéquipier en équipe de France. Reste à savoir pour y occuper quel poste, celui de coach principal ou d'assistant ? Et de qui serait-il l'assistant ? Ces derniers jours, le départ de l'entraîneur Zvezdan Mitrovic, à qui il reste un an de contrat, était évoqué, sans que le club ni le technicien n'aient rien laissé transparaître à ce sujet. En cours de saison, Tony Parker ne cachait pas que son frère T.J. Parker, actuel assistant, succéderait à Zvezdan Mitrovic si un jour ce dernier devrait s'en aller. De quoi former un duo T.J. Parker - Freddy Fauthoux ? Beaucoup de questions restent en suspens.

Frédéric Fauthoux est arrivé chez les Metropolitans 92 il y a cinq ans. D'abord assistant d'Antoine Rigaudeau, il a succédé à ce dernier durant la trêve hivernale. Il a conduit l'équipe en demi-finale des playoffs 2017 et celle-ci faisait de nouveau partie du Top 4 cette saison en championnat. Ancien joueur de haut-niveau, ce technicien de 47 ans possède un leadership certain qui lui permet de jouir d'une belle cote dans le monde du coaching. De quoi réussir en EuroLeague avec l'ASVEL ?