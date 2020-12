Frédéric Forte, trois ans déjà

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Limoges CSP

Décédé brutalement le 31 décembre 2017, l'emblématique Frédéric Forte nous a quittés depuis trois ans maintenant. Héros du sacre européen de Limoges en 1993, le Calvadosien était avant tout le mari de Céline et le père de trois filles (Vittoria, Angiolina et Josépha). "J’ai appris que le bonheur d’un jour pouvait ne pas passer la nuit", avait-il alors écrit sur son compte Twitter quelques heures.

"Le CSP, c'était le quatrième enfant de Fred et Céline"

Joueur emblématique du Limoges CSP de 1988 à 1989 et de 1991 à 1997, il était devenu le président du Limoges CSP en 2004. "Le CSP, c'était quelque chose de viscéral, le quatrième enfant de Fred et Céline", racontait Alexandre, le frère de Céline dans les colonnes du Parisien en mai 2019. Très impliqué et parfois dans l'excès, il était avant tout un vrai passionné. L'une des personnalités les plus influentes du basket français, qui aurait figurée dans le Top 5 de notre classement. Double champion de France 2014 et 2015 avec "son" CSP, il avait ramené l'institution limougeaude sur le devant de la scène après un passage en Nationale 1.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par BeBasket (@be_basket)

"On avait l'habitude de voir papa se ronger les ongles..."

Aujourd'hui, l'image de Frédéric Forte et du Limoges CSP restent indissociables. Son portrait imprégné sur l'une des façades de Beaublanc, son nom accolé au hall de la salle et son maillot surplombant le terrain, il continue de veiller sur son club. "On avait l'habitude de voir papa se ronger les ongles mais maintenant on aura son beau maillot qui surplombe toute la salle", avait déclaré l'une de ses filles lors de l'hommage à Frédéric Forte, en février 2020.

"La rédaction se souvient de ses échanges avec ce grand Monsieur, parfois cordiaux, parfois musclés mais toujours animés par une passion commune. En 2014, suite à la disparition de Catch & Shoot, Frédéric Forte nous avait proposé son aide. Unique", écrivions-nous le soir de son décès.