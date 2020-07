Frédéric Sarre (Bourg) : "Douze joueurs avec un rôle important dont une incertitude pour Darel Poirier"

Frédéric Sarre, directeur sportif de la JL Bourg, s'est exprimé, dans une interview accordée au site officiel du club, sur le recrutement effectué, l'effectif en place et les forces en présence pour pouvoir attaquer une saison définitivement différente, aux ambitions toujours élevées.

La saison 2020/21 s'annonce riche pour Bourg-en-Bresse et possiblement éreintante, du fait de la multitude de compétitions à disputer. Pour anticiper cela, les dirigeants ont donc préféré constituer un groupe de douze joueurs plutôt que onze, même si un doute subsiste. De quoi pouvoir être compétitifs sur tous les tableaux, car les ambitions sont élevées, comme l'a évoqué Frédéric Sarre :

"On restera sur douze joueurs. On a longtemps hésité avec la possibilité de partir à onze ou douze. La première option était plutôt d’avoir onze joueurs, mais le recrutement des différents joueurs et de leurs caractéristiques et également la multitude de compétitions dans lesquelles on va être engagé, entraînant une répétition des matchs, nous a convaincus d’aller sur un groupe de douze. Cela pour être en mesure d’avoir une équipe compétitive sur tous les tableaux, que ce soit le Championnat de France ou l’EuroCup en se donnant la chance d’aller au Top 16, la Coupe de France et la Leaders Cup qu’on espère aussi aller jouer. Avec cette multitude de dates, des temps de récupérations moindres et la fatigue, nous avons été confortés dans l’idée d’être douze. En plus, ceci doit nous permettre de couvrir et pallier tous les petits pépins physiques puisqu’on aura des joueurs qui auront la capacité d’évoluer sur différents postes."

"La première chose est que c’est un vrai bonheur de pouvoir participer en tant que club à cette compétition-là (EuroCup). C’est une sorte de reconnaissance du travail accompli et je pense que le club, le staff, tout le monde et vraiment tout le monde le mérite. [...] J’espère que cela nous aidera à grandir et à emmagasiner de l’expérience pour pouvoir le reverser en LNB. [...] Si on fait le Top 16, on participera jusqu’en février, sinon cela s’arrêtera en décembre. À ce moment-là il faudra donc utiliser cela pour le Championnat, la Coupe de France si on y est toujours et voire la Leaders Cup si on se qualifie."

"Cette année, on avait 98 % voire 100 % de chance de les jouer et suite à la crise sanitaire, nous n’avons pas eu l’occasion de jouer ces Playoffs. Bien évidemment, l’un des objectifs sera d’y goûter pour continuer à grandir dans notre Championnat de France. [...] Le plus important dans une vie de club, c’est son championnat domestique, soit pour nous la LNB. C’est celui qui vous permet de voir un peu le futur."