Frédéric Sarre (Bourg) : "Il faut basculer mentalement sur la Jeep ÉLITE"

En s'inclinant 77 à 64 mercredi soir à Ekinox contre l'Olimpija Cedevita, la JL Bourg a perdu ses derniers espoirs de qualification en quart de finale de l'EuroCup. Malgré tout, le club aura réussi sa première saison européenne en parvenant à atteindre le Top 16, comme le rappelle le général manager Frédéric Sarre dans "La Récup'".

"On sait d'où on vient... C'est notre première expérience européenne. On a quand même affaire à des équipes qui ont un passé glorieux, des joueurs d'expérience, une culture de jeu européen... Aller au Top 16 c'était déjà vraiment un bon résultat. Maintenant, ça serait vraiment dommage de ne pas gagner au moins un match, voire deux, dans ce Top 16.

Maintenant, l'équipe bressane doit se reconcentrer sur la Jeep ÉLITE. "Les joueurs doivent avoir la bascule mentale sur la compétition qui va nous être proposée." Cette expérience acquise en Coupe d'Europe sera bénéfique pour le groupe de Savo Vucevic.

"Il faut que l'équipe soit capable de se servir sur les matches LNB de toutes les choses emmagasinées en EuroCup. Et continuer le bon chemin que nous faisons dans cette compétition là et espérer obtenir le meilleur classement possible - on l'espère avec du public - pour qu'on puisse revivre une compétition européenne. Pour nous ce sera notre deuxième mais pour notre public, ça sera la première."