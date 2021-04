Frédéric Wiscart-Goetz va suivre Laurent Legname à la JL Bourg

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sebastien Grasset

"Ils forment un binôme, et il était évident que Frédéric (Wiscart-Goetz) suivrait Laurent (Legname) dans cette nouvelle aventure." témoigne Thierry Degorce, président de la JDA Dijon, dans les colonnes du Bien Public. Nommé coach de la JL Bourg en mars dernier, Laurent Legname avait le droit de faire venir un assistant. Son choix s'est évidemment porté sur son fidèle adjoint Frédéric Wiscart-Goetz, avec qui il a passé six ans sur le banc bourguignon.

Ancien meneur de jeu, vu en Pro B avec Hyères-Toulon et Toulouse, il s'était reconverti dans le coaching en 2002, devenant assistant à Hyères-Toulon, d'abord de Jean-Louis Borg puis de Jean-Michel Sénégal et de Francis Charneux. Promu head coach en janvier 2007 après le renvoi de Charneux, il avait su maintenir le club varois en Pro A, avec notamment un certain... Laurent Legname dans l'effectif. Devenu éducateur sportif à la mairie de Hyères après coup, le Mosellan a replongé en 2013 quand Jean-Louis Borg l'a appelé pour tenter l'aventure dijonnaise.

Ainsi, la JL Bourg récupère la paire d'entraîneurs qui a réussi à transformer la JDA Dijon comme un ténor du championnat de France. Forcément de bon augure pour la suite. Reste à savoir ce qu'il adviendra de l'assistant historique du club burgien, Gérald Simon, et de Slobodan Savovic, plus porté sur le travail individuel.

Côté JDA, Le Bien Public avance le nom de Vincent Dumestre, actuel entraîneur des Espoirs, pour venir seconder Kyle Milling.