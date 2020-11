Gaëtan Muller (ASVEL) : "On fait un effort pour ce mois-ci mais on ne pourra pas le faire indéfiniment"

Dimanche, l'ASVEL recevra Orléans en Jeep ELITE, à partir de 17h45, pour le compte de la 21e journée de championnat. L'Astroballe sera vide pour l'occasion. Le club rhodanien a en effet été l'un des rares clubs à accepter de jouer à huis clos pendant ce confinement. Mais le président Tony Parker a déjà prévenu, son club est d'accord, seulement si c'est temporaire. C'est ce qu'a répété Gaëtan Muller, le président délégué, dans Le Progrès ce mercredi.

"Les joueurs sont désireux de jouer. Mais si cela reste en état, que le confinement se poursuit, cela va être très difficile, on ne va pas se mentir. Notre modèle économique est différent de celui de certains clubs mais la situation est très compliquée pour tout le monde à huis clos. On fait un effort pour ce mois-ci mais on ne pourra pas le faire indéfiniment. Il faudra ensuite discuter avec le ministère des Sports pour s'entendre et trouver des solutions. En restant solidaires avec l'ensemble des clubs."