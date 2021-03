Gaëtan Muller sur le mercato de l'ASVEL : "Je ne pense pas qu'il y ait besoin de transformer l'équipe"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Infinity Nine Media Alexia Leduc

Jeudi soir, l'ASVEL a joué son dernier match de la saison d'EuroLeague à domicile, perdant de peu contre le Real Madrid (71-74). Après la rencontre, le président délégué Gaëtan Muller s'est exprimé dans Le Progrès sur l'effectif de la saison 2021-2022.

50% de l'effectif encore sous contrat la saison prochaine

En début de saison, le club rhodanien a démarré l'EuroLeague avec l'équipe la plus inexpérimentée à ce niveau. Elle a mis un certain temps à trouver son rythme mais y est parvenue, au coeur de l'hiver. L'idéal pour l'ASVEL serait de parvenir à conserver une large partie du groupe, désormais plus expérimenté, collectivement et individuellement. Si plusieurs éléments arrivent en fin de contrat (Heurtel, Walton Jr., Howard, Yabusele, Noua, Fall et Hayes), sept joueurs seront toujours sous contrat (Diot, Cole, Strazel, Lacombe, Lighty, Kahudi et Bako) la saison prochaine. Le plus dur sera de conserver le trio d'internationaux français composés par William Howard, Guerschon Yabusele et Moustapha Fall.