Gani Lawal débarque au Champagne Basket

JEEP ÉLITE

Crédit photo : ABA League

Avec un secteur intérieur qui ne comptait que trois joueurs depuis le départ d'Ekene Ibekwe, le Champagne Basket devait se renforcer. Et Cédric Heitz a trouvé son nouvel homme : il s'agit du poste 5 Gani Lawal (2,06 m, 32 ans). "Solide rebondeur, athlétique, capable de scorer, Gani Lawal vient donc renforcer la raquette du Champagne Basket constituée de Jimmy Taylor, Dominique Archie et Junior Mbida", a indiqué le club dans son communiqué ce samedi 20 février. C'est la deuxième recrue en deux semaines, après l'arrivée du meneur Joshiko Saibou arrivé pour remplacer Arnas Velicka parti en Allemagne.

Jamais deux saisons de suite dans un même club

Excellent au Qatar depuis le début de saison, l'Américano-nigérian (comme Ibekwe) tournait à 18,8 points à 44,4% de réussite aux tirs, 11,8 rebonds et 2,3 passes décisives pour 17,3 d'évaluation. Il a d'abord été drafté par les Suns en 2010 avant de parcourir la quasi-totalité du globe. Les États-Unis, la Chine, l'Italie, la Turquie, la Grèce, l'Argentine, le Japon, la Slovénie et la France... Jamais sans s'éterniser plus d'une saison dans un club. En espérant qu'il reste à cet ancien Roannais (quate matchs seulement en 2012 en remplaçant médical d'Uche Nsonwu-Amadi) quelques automatismes avec Dominic Waters qu'il a furtivement côtoyé à Cantu en 2016-2017.

L'effectif actuel du Champagne Basket :