Garrett Sim après la victoire arrachée à Boulazac : "Chalon n'est pas mort !"

Dans un match capital pour le maintien, l'Élan Chalon est allé s'imposer hier soir à Boulazac après prolongation (87-88) et compte à présent 9 victoires. Si le club de la Saône-et-Loire est toujours 17e et premier relégable, cela lui permet surtout de ne pas se laisser distancer par rapport à Roanne, Gravelines/Dunkerque, Châlons/Reims, Cholet et Pau-Lacq-Orthez, ces équipes ayant toutes le même nombre de victoires.

MVP de la rencontre avec 22 d'évaluation, le meneur américain Garrett Sim est soulagé de l'avoir emporté en terre périgourdine mais espère à l'avenir que son équipe soit meilleure dans la gestion quand elle mène au score :

« On avait besoin de gagner. C'était un match difficile mais la victoire vient justifier les durs entraînements de cette semaine. Le finish a été fou mais le travail a payé. On a fait de bonnes choses. Maintenant, on a besoin de mieux gérer quand on mène. Mais on se bat pour gagner et, y parvenir, c'est le plus important. Chalon n'est pas mort ! On a des matchs importants qui arrivent. Mais il faut les prendre un par un. D'abord Gravelines. Il faut rester concentrer » explique-t-il dans La Dordogne Libre.