Garrett Sim en partance pour l'Élan Chalon

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Guilherme Amorin

Non conservé par la JL Bourg après une saison quasiment blanche avec seulement quatre matchs officiels disputés, Garrett Sim (1,88 m, 29 ans) ne va pas s'exiler très loin. S'il avait un temps envisagé de partir à la découverte de l'Italie, le natif de Portland va simplement passer du Sud au Nord de la Bresse puisqu'il s'est engagé avec l'Élan Chalon, une information que nous sommes en mesure de vous confirmer.

Progressivement décalé sur le poste 2 alors qu'il a longtemps été utilisé comme un meneur scoreur par Savo Vucevic, reconnu pour son adresse (seulement deux saisons professionnelles, sur huit, en dessous de la barre des 40% à trois points) et sa maîtrise du pick and roll, joueur pas vraiment profilé pour la Jeep ÉLITE au départ mais qui a progressivement su se hisser au niveau attendu (12 points à 44%, 2,3 rebonds et 4,1 passes décisives en 67 matchs), Garrett Sim formera une doublette intéressante avec l'ancien MVP du championnat, D.J. Cooper.

Ancien athlète de haut niveau au cours de ses jeunes années (champion d'Oregon de triple saut en 2008 avec un bond à 14,55 mètres, un record de 6,95 mètres en saut en longueur et de 11'42" en sprint sur un 100 mètres), l'ancien joueur de Jena et Crailsheim (Allemagne) a été découvert en France en 2015 sous les couleurs de Boulogne-sur-Mer. Élu meilleur meneur de l'antichambre, il a ensuite directement rallié Bourg-en-Bresse où il fut l'un des artisans de la montée en puissance de la JL. Sacré champion de France Pro B dès sa première saison, le tout jeune papa a largement contribué à implanter le club burgien dans le paysage de la Jeep ÉLITE et est resté fidèle à l'équipe de l'Ain pendant quatre ans. Une longévité qui lui a permis d'acquérir ses lettres de noblesse en France à l'approche de la trentaine (il soufflera sa 30e bougie le 10 juillet) et dont il tentera désormais de faire profiter le voisin chalonnais. À condition qu'il se soit remis d'une saison éprouvante physiquement, marquée par deux sérieuses blessures d'affilée qui lui auront donc coûté la suite de sa belle histoire avec la JL Bourg.

L'effectif de l'Élan Chalon version 2020/21 :