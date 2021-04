Gary Florimont (Orléans) : "Être consistant sur toute la durée d'un effort"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : YouTube Orléans Loiret Basket

Dans une vidéo postée ce lundi sur sa chaîne YouTube, l'Orléans Loiret Basket s'entretient avec son pivot Gary Florimont (2,03 m, 33 ans) sur la situation de l'équipe, son dernier match contre Nanterre et celui à venir face à Bourg-en-Bresse. Les Orléanais sont actuellement onzièmes de Jeep ELITE avec un bilan de 8 victoires pour 11 défaites.

Une défaite amère contre Nanterre

C'était vendredi dernier au Palais des Sports d'Orléans, l'OLB affrontait le treizième de Jeep Elite (7 victoires et 12 défaites), Nanterre. Après avoir mené tout le match et débuté le troisième quart-temps avec un avantage de 21 points (54-33), l'équipe de Germain Castano (49 ans) s'est laissé submerger par la JSF et a encaissé un 34-14 lors du dernier quart-temps. Les Noir et Blanc se sont inclinés sur le score de 98 à 89.

"On doit passer à autre chose mais c'est quand même défaite amère, c'est un match qu'on avait largement à notre portée, je pense qu'aujourd'hui on ne peut pas chercher d'excuses. On retombe un peu dans nos travers comme contre Le Mans. A nous de travailler pour être plus constant sur la durée d'un match, des défaites comme ça c'est rageant pour le public, pour les coachs. Quelque part ça montre qu'il y a un problème au niveau de la consistance de ce qu'on peut proposer dans l'effort, dans la concentration. Et puis à un moment donner aussi un peu de fierté. C'est à nous aussi d'hausser le ton à l'entraînement pour qu'on se rende les choses beaucoup plus compliquées, plus difficiles pour qu'on puisse s'entraîner à être consistant sur toute la durée d'un effort tant psychologiquement que physiquement."

Orléans veut montrer un autre visage face à Bourg

Mardi à 20 heures, Orléans reçoit la JL Bourg-en-Bresse sur son parquet. Bourg qui est actuellement cinquième de Jeep Elite, 14 victoires pour 7 défaites et qui a déjà battu l'OLB . Un grand duel face aux rouges et blancs attend les joueurs d'Orléans.