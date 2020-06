Geoffrey Groselle (Orléans) rallie le Zielona Góra, leader du championnat polonais

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Olivier Fusy

Inconstant et malgré quelques fulgurances au cours de cette saison dans le Loiret, Geoffrey Groselle (2,13m, 27 ans) n'a pas été sollicité pour continuer l'aventure avec Orléans. Le pivot américain va donc poursuivre sa carrière en Pologne puisqu'il aurait signé un contrat avec le Stelmet Zielona Góra. Une information rapportée initialement Jakub Wojczyński, immédiatement confirmée par Sportando.

En 25 rencontres sous les ordres de Germain Castano, dont 9 en tant que titulaire, Geoffrey Groselle tournait à 7,4 points, 5 rebonds pour 9,6 d'évaluation en 19 minutes. Capable de frôler le double-double ou bien d'atteindre 24 d'évaluation face à l'Élan Chalon lors de la 16ème journée, il ne sera jamais réellement parvenu à s'imposer et son manque de régularité lui aura fait défaut. Formé à l'Université de Creighton entre 2011 et 2016, il a fait ses débuts professionnels en Allemagne (Löwen Braunschweig puis Eisbären Bremerhaven) avant de rallier la VTB League (Astana). Après une saison à 12,1 points à 62% aux tirs et 5,7 rebonds pour 15 d’évaluation de moyenne, l'américain a rejoint la Jeep Élite.

En ralliant le Zielona Góra, Geoffrey Groselle débarquerait dans un club qui joue les premières place du championnat polonais. Avant l'interruption de la saison 2019/20, l'équipe pointait même en tête avec un bilan sans appel de 19 victoires pour seulement 3 défaites. De quoi permettre à ce pivot doté de bonnes mains près du cercle de se relancer.