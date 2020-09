Georgi Joseph de nouveau pigiste aux Metropolitans 92 ?

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Ayant perdu Miralem Halilovic pour six semaines à la suite d'une blessure au niveau de l'aponévrose plantaire, Boulogne-Levallois s'est mis en quête d'un pigiste médical. Le club des Hauts-de-Seine serait ainsi en contacts avancés avec Georgi Joseph (2,00m, 37 ans), comme le révèle L'Équipe.

Tout comme l'année dernière où Mouphtaou Yarou et Maxime Roos étaient éloignés des parquets pour le début de la saison, les Metropolitans 92 doivent à nouveau manoeuvrer avec une absence de taille. Tout comme l'année dernière, Boulogne-Levallois devrait se tourner vers Georgi Joseph pour combler le manque laissé par l'indisponibilité de Miralem Halilovic. L'intérieur expérimenté avait alors disputé cinq rencontres, moyennant 3,2 points et 2,8 rebonds pour 5,4 d'évaluation en 11,8 minutes. Connu pour être un immense guerrier, son expérience et sa connaissance du championnat pourrait être bénéfique afin de compléter une raquette composée de Vitalis Chikoko et Neal Sako.