Georgi Joseph vient donner un coup de main à l'Elan Chalon

Etienne Ca arrêté et bientôt opéré du poignet, l'Elan Chalon a fait venir un intérieur pour densifier le groupe professionnel sur les entraînements. Georgi Joseph (1,97 m, 37 ans) va venir apporter sa dureté et son implication sur les séances de Philippe Hervé, un coach qu'il connaît pour l'avoir côtoyé à Orléans au début de la dernière décennie.

"Il vient passer la semaine avec nous, a expliqué Philippe Hervé au Journal de Saône-et-Loire. On s’était vu à Paris à l’époque, il avait eu une blessure à l’épaule, et je lui avais toujours dit « dès que tu as récupéré, on t’ouvre les portes pour venir travailler avec nous », pour lui permettre de s’entrainer dans un groupe. Pour l’instant, on n’est pas dans une logique de contrat. Je ne mets pas à l’essai Georgi Joseph. C’est un partenaire d’entraînement. On lui permet de retrouver la condition et lui nous permet d’avoir un niveau d’opposition, de dureté à l’entraînement. On va déjà faire une semaine ensemble et ensuite on verra si on pousse à la semaine suivante."