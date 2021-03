Gérald Ayayi a signé sa meilleure évaluation en Jeep ELITE

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Ne serait-il pas déjà là, le remplaçant de Tony Wroten ? Samedi, l'Elan Béarnais a retrouvé la victoire après 11 défaites de suite. Sur ce match contre Nanterre, finalement gagné 86 à 79, le nouvel entraîneur Eric Bartecheky a responsabilisé Gérald Ayayi (1,88 m, 19 ans). L'Aquitain a passé 26 minutes sur le parquet, finissant 14 points à 4/5 aux tirs et 6/6 aux lancers francs, 1 passe décisive, 3 interceptions et 5 fautes provoquées pour 16 d'évaluation. Il a ainsi égalé son record de points - datant de la première journée et la victoire à Chalon-sur-Saône - au niveau professionnel, signé son record à l'évaluation et son plus gros temps de jeu.

Retour sur son match en vidéo :