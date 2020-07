Gérald Ayayi signe son premier contrat professionnel à l'Elan Béarnais

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jules Roche

Gérald Ayayi (1,91 m, 19 ans en août) vient de s'engager pour trois saisons avec l'Elan Béarnais.

Arrivé l'été dernier dans le Béarn en provenance des JSA Bordeaux en Nationale 1, le jeune espoir n'aura pas mis longtemps à obtenir un contrat aspirant, après trois matchs chez les Espoirs où il tournait à 17,3 points à 54, 8 de réussite aux tirs, 5,7 rebonds, 5,7 passes et 3,3 interceptions pour 21,7 d'évaluation en 30 minutes de jeu, ce qui lui a permis de pouvoir participer aux matchs de l'équipe première en Jeep ELITE et en Ligue des Champions (BCL).

Gérald Ayayi qui a l'objectif d'ici 5 ans d'aller chercher des minutes en EuroLeague n'en demeure pas moins un jeune joueur humble et conscient : "Je n’en suis qu’au début, et c’est donc pour ça que je vais continuer à travailler dur", nous disait-il en avril.



Pour sa première saison à Pau, il tournait en championnat espoir à 15,3 points, 4,1 rebonds et 4,2 passes décisives et a totalisé 7 apparitions en championnat de France et 9 en BCL.

"J'ai vécu une saison sans regret, pouvant à la fois travailler et m'exprimer que ce soit avec les espoirs ou les pros. J'ai vécu de vraies expériences qui resteront gravées quoi qu'il arrive. Tout s'est déroulé assez vite mais j'ai pris les choses comme elles venaient, les unes après les autres. J'ai été forcément déçu par cette fin de saison prématurée car j'avais des ambitions aussi bien en espoirs qu'en pro. Bon, dans l'ensemble je ne retiens que du positif car je ne compte pas en rester là. Avec les pros, l'exercice n'a pas été simple sur le plan collectif mais l'expérience s'acquiert justement dans la difficulté et cela m'a permis de découvrir quelques engrenages du monde pro. Cela m'a fait grandir et permis d'en tirer des leçons à titre personnel pour adopter la meilleure attitude en pareil cas. J'ai bien vécu cette découverte aussi grâce à mes coéquipiers que je remercie, car ils ont toujours su faire preuvede bienveillance. Ce contrat pro je le vois comme un aboutissement mais qui en appelle d'autres. Je l'ai obtenu par le travail et je compte bien redoubler d'efforts pour saisir de nouvelles opportunités. J'aspire cette saison à afficher mon ambitions et à poursuivre mon développement au service de l'Elan Béarnais".

