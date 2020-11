Gérald Ayayi voit Shannon Evans en modèle : "Chez lui, je trouve des aspects que j'aimerais avoir"

Ce samedi soir, l'Elan Béarnais affronte les Metropolitans 92. Avant de se déplacer dans les Hauts-de-Seine les joueurs ont fait un point devant la presse. Jeune joueur de l'effectif professionnel, Gérald Ayayi a donné son avis sur Shannon Evans II, avec qui il partage les postes arrières. Excellent depuis le début de saison, après deux exercices passés en Hongrie pour démarrer sa carrière, l'Américain possède jusqu'ici la meilleure évaluation de Jeep ELITE. Pour Gérald Ayayi, c'est une aubaine d'être son coéquipier.

"C'est vraiment un très bon gars, toujours avec le sourire. On sent qu'il joue avec beaucoup de coeur, c'est motivant de jouer avec quelqu'un qui t'entraîne qui te motive, qui est prêt à te faire briller, à briller lui même pour mener les gens avec lui. Pour moi et mon évolution, je trouve que c'est une cohabitation qui vient à temps. A travers lui, je trouve des aspects que j'aimerais avoir, représenté. Car je trouve que c'est le top car lui ne sa cache pas, il parle et il est là quand il faut.

Il est dans le partage, dans le défi, un peu de la provocation (sourire) mais comme il disait hier (jeudi) à l'entraînement, c'est pour rendre tout le monde plus dur. C'est ça qui est bien avec lui, il sait qu'il brille mais il sait qu'il aura besoin des autres aussi. C'est comme ça qu'il va pousser tout le monde à élever son niveau de jeu."