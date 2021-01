Gerald Robinson devrait rejoindre Dijon

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Sportando annonce que l'arrière américain Gerald Robinson (1,85 m, 31 ans) va rentrer en France, direction Dijon. Après son début de saison à Rome (11,9 points à 38,6% de réussite aux tirs dont 16,7% à 3-points, 2,3 rebonds et 3,4 passes décisives en 30 minutes), l'ancien joueur de Nanterre et Monaco a été libéré suite au dépôt de bilan du club de la capitale. Il a alors rejoint Pesaro où ses performances sont moindres pour le moment (5,5 points à 29,4% de réussite aux tirs et 7,7 rebonds en 21 minutes). Finalement, il pourrait finir la saison 2020-2021 en Jeep ELITE avec la JDA. Reste à savoir s'il arrive comme renfort supplémentaire ou en tant que remplaçant médical. Jaron Johnson a notamment subi une fracture du nez il y a deux semaines.

Gerald Robinson a surtout marqué les esprits lors de son passage à la Roca Team, entre 2017 et 2019. En 2017-2018, il était d'ailleurs le meilleur joueur de la meilleure équipe et aurait pu prétendre au titre de MVP, finalement remporté par Zachery Peacock. La saison suivante, il a été considérablement gêné par les pépins physiques, y compris en finale des playoffs contre l'ASVEL.