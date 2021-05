Gerald Robinson et Dijon, c'est déjà fini

JEEP ÉLITE

Crédit photo : FOXAEP

Recruté fin janvier par Dijon (et arrivé fin février) afin d'amener plus de création dans le jeu de la JDA, Gerald Robinson (1,85 m, 32 ans) n'aura finalement passé que deux mois et demi en Bourgogne. Le club vient d'annoncer le départ de l'ancien joueur de Nanterre et Monaco, quelques heures avant d'affronter le leader du championnat, la Roca Team. En 11 matches de Jeep ELITE cette saison, cet arrière explosif aura tourné à 10,4 points à 51,8% de réussite aux tirs, 1,6 rebond et 1,4 passe décisive pour 9,4 d'évaluation en 22 minutes.

Interrogé par Le Bien Public sur ce départ, l'entraîneur Laurent Legname n'a pas voulu entrer dans les détails. "Nous avons pris la décision de s’arrêter là, d’un commun accord. Je lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière." Dijon va donc finir la saison 2020-2021 dans sa configuration initiale, avec neuf joueurs professionnels.