Germain Castano : "Essayer de réitérer ce qu'on a été capable de faire contre Monaco"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jacques Cormarèche

"On est revenu avec quelques regrets, on sentait qu'il y avait de la place." Samedi dernier, Orléans s'est incliné à Bourg-en-Bresse. Toujours privé de son pivot Luke Fischer, blessé au genou, l'OLB voudra retrouver la victoire face à Gravelines-Dunkerque samedi soir à domicile.

Avant la rencontre, l'entraîneur Germain Castano et l'ailier-fort Chima Moneke (toujours pas à 100% à cause de son épaule) s'expriment sur cette rencontre. "On va essayer de réitérer ce qu'on a été capable de faire contre Monaco en Coupe de France et Pau en championnat", annonce le technicien. "Eux ils sont sur deux victoires d'affilé où ils restent sur 100 points à chaque fois."