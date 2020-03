Germain Castano : "Pourquoi faut-il se précipiter ? Ca me dérange"

A la manière de Julien Monclar, le manager général de l'ADA Blois (Pro B), l'entraîneur de l'Orléans Loiret Basket (Jeep ELITE) Germain Castano estime dans La République du Centre qu'il n'est pas nécessaire de faire un choix rapide sur la fin de la saison 2019/20. Pour lui, il faut d'abord connaître la durée de l'arrêt.

"J'aimerais bien savoir pourquoi les gens sont si pressés. Ca me fait sourire et on n'est pas dans une situation où il est temps de sourire. Attendons. Restons chez nous, soyons des citoyens exemplaires. On fera le point fin avril ou début mai. Pourquoi il faut se précipiter ? Ca me dérange."