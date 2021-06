Germain Castano (Orléans) : "17 victoires alors qu'il reste trois matches, c'est juste magnifique"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Orléans Loiret Basket

L'Orléans Loiret Basket (OLB) s'est défait de Le Portel ce jeudi soir sur le score de 79 à 67. Derrière au score en première mi-temps, les hommes de Germain Castano ont su se rattraper notamment grâce aux 21 points de Giovan Oniangue et aux 17 points et 8 passes décisives du fantastique Paris Lee. L'entraîneur de l'équipe du Loiret s'est exprimé à la fin du match sur la rencontre et la fin de saison.

Un problème d'entame assez récurrent

Depuis quelques temps, l'OLB a du mal à entamer ses matches. Souvent en première mi-temps, les Loiretain sont en deça des attentes. Cela fait plusieurs matches que Germain Castano le stipule en conférence de presse d'après-match. Contre Le Portel, ses hommes ont été menés à la mi-temps à cause de ces imperfections.

"Ce qui est inespéré c'est de rentrer aux vestiaires à -3 seulement, ça c'est inespéré. Il est poussif notre début de match et on n'est pas les seuls responsables, je pense qu'ils sont bien rentrés dans leur début de match et nous on a eu du mal à trouver nos cannes. On ne va pas chercher des excuses mais on est fatigué, on est très fatigué et ça s'est vu en début de match. Il ne faut pas donner trop d'idée à l'adversaire comme ça en début de match parce que ce n'est pas la première fois hein, on est des habitués à faire des débuts de matches moyens. Après tu commences à donner des idées à l'adversaire et la grosse différence c'est quand tu encaisses 25 points sur la deuxième mi-temps, ce n'est quand même pas pareil. Ce n'est pas le plus beau match qu'on ait vu ici à Orléans mais ce n'est pas grave du tout."

Une équipe qui a du coeur

Il y a quelques temps, l'OLB était dans une dynamique très mauvaise et perdait beaucoup de matches. Très vite, les gens les voyaient finir dans les dernières places du classement. Actuellement, Orléans est septième du championnat avec 17 victoires en 31 matches. Et ça, Germain Castano tient à le souligner et à féliciter ses joueurs qui sont de véritables guerriers en cette période folle où les matches s'enchainent.

" Je tenais quand même à souligner un truc parce que nous le staff on est super content mais, quoi qu'il se passe, on est à 17 victoires et quoi qu'il se passe on aura gagné un match sur deux donc c'est incroyable parce que là on fait style ''c'est normal tout va bien'' mais non. La saison est quand même bien plus belle qu'on ne l'imaginait, je leur ai dit aux vestiaires, ''les gars, rappelez-vous il y a deux mois tout le monde nous voyez morts'' et finalement on a été chercher des ressources. C'est la preuve que cette équipe a du caractère, elle a envie de bien faire, elle a des idées, des ambitions et j'ai envie de féliciter les joueurs parce que 17 victoires alors qu'il reste trois matches, c'est juste magnifique".

Il reste trois matches à l'OLB qui affrontera encore le Champagne Basket, puis le Limoges CSP et, pour finir, l'Elan Chalon.

