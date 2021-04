Germain Castano (Orléans) : "Ce genre de défaite peut faire mal"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : OLB

A un peu plus de 6 minutes de la fin, Orléans menait 74 à 56 contre Le Mans et espérait signer sa première victoire après plusieurs gros revers. Seulement, l'OLB s'est arrêté de jouer et a encaissé un improbable 31 à 5 pour s'incliner à domicile 87 à 79 contre le MSB.

"Ils ont marqué vite, on ne les forçait pas à jouer. Nous, on a arrêté de jouer un petit peu, on a commencé à se crisper. Tu ne peux pas enlever le mérite du Mans de ne pas avoir lâché - parce qu'à un moment donné tu pouvais penser qu'ils pouvaient avoir la tête sous l'eau - mais je pense que les deux/trois tirs qu'ils mettent assez rapidement. Ils ont été à -18 à un moment donné mais vraiment pas longtemps, ils n'ont même pas eu le temps d'y penser."

Cette défaite peut faire mal à la tête à Orléans qui n'a plus qu'une victoire d'avance sur le premier relégable :

"Ce n'est pas simplement ce genre de défaite parce que ça peut faire mal. Il ne faut pas qu'on cogite trop là-dessus. [...] Les cinq dernières minutes, c'est vraiment un très, très mauvais match de notre part. Dans 72 heures il y a un autre match et il faut enchaîner."

Rendez-vous à Gravelines mardi à 18 heures. "Il va falloir vite commencer à gagner un ou deux (matches)", rappelle l'entraîneur qui a également vu "15 bonnes minutes" de la part de son équipe, de la mi-temps au milieu du dernier quart-temps. 15 minutes à reproduire sur la durée d'un match désormais.