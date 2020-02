Germain Castano (Orléans) : "Deux voire trois victoires d'affilée, ça nous donne un bol d'air incroyable"

Après avoir signé sa quatrième victoire à l'extérieur de la saison, en s'imposant à Strasbourg la semaine passée (77-80), l'Orléans Loiret Basket espère signer sa quatrième victoire à domicile de la saison. Pour cela, il faudra prendre le meilleur sur les Metropolitans 92. Une mission difficile face au quatrième de Jeep ELITE, invaincu en 2020.

"Il y a beaucoup de talent, c'est l'équipe qui marque le plus de points du championnat, qui shoote le plus de fois, analyse le coach Germain Castano sur France Bleu Orléans . Ils peuvent mettre facilement 100 points et si c'est le cas, on aura de grosses difficultés, donc il va falloir tenir quelques duels."

Orléans compte 7 victoires, soit une de plus que les premiers relégables.

"On n'explose jamais, on arrive à tenir les matchs, c'est la preuve que le niveau on l'a, se félicite le technicien. Et si on pouvait enchaîner contre une équipe comme celle-ci, cela nous mettrait à 8 victoires, ce serait bien mais ce ne serait pas terminé parce qu'il restera encore 13 matchs derrière. Il faut enchaîner, les séries c'est ce qu'il y a de plus important à ce niveau, surtout dans ce championnat avec trois descentes en fin de saison. Dès qu'on peut faire deux voire trois victoires d'affilée, ça nous donne un bol d'air incroyable, donc à nous de faire le travail maintenant."