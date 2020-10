Germain Castano (Orléans) : "Encaisser 97 points à l'extérieur, il ne faut rien espérer"

"Dès l'entame de match on leur laisse trop de contre-attaques, trop de tirs rapides, on fait des fautes stupides sur les tirs, je pense qu'on n'est pas prêt tout simplement..." Mercredi soir, Orléans a perdu à Strasbourg 97 à 91. Une première défaite cette saison qui montre que l'OLB doit faire mieux en défense.

"C'est aussi une histoire de duels, on laisse trop d'espace, de temps pour que les joueurs s'expriment, commente l'entraîneur vaincu Germain Castano. Il faut un peu les bousculer, les sortir de où ils veulent recevoir les ballons. On est plus focalisé pour essayer de marquer des points que d'en encaisser. A l'extérieur, ce n'est pas l'attitude qu'il faut avoir."