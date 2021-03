Germain Castano (Orléans) : "Les bons joueurs, à cette époque de l'année, ont déjà un club"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Paage Creation

Après la victoire d'Orléans Loiret Basket au Mans 84-78 en quarts de finale de Coupe de France samedi dernier, l'entraineur Germain Castano s'est exprimé sur les antennes de France Bleu Loiret sur le tirage au sort des demi-finales et sur le recrutement à venir. Au micro d'Alexandre Frémont, l'entraîneur est mitigé, mais relativise quant au tirage de Dijon en Coupe de France.

"Très honnêtement, j'aurai préféré à domicile, parce que là, il n'y que des grosses armadas et Dijon sont logiquement favoris, mais bon c'est comme ça et on est content d'être là."

Il n'est déjà pas simple de se déplacer sur le parquet de Dijon, mais en plus, Germain Castano va devoir faire sans ses deux titulaires à l'aile que sont les Américains Darius Johnson-Odom (arrêté jusqu'à la fin de la saison) et LaMonte Ulmer (blessé pour au moins un mois). Les Orléanais sont désormais à la recherche de remplaçants médicaux. Chose qui ne sera pas facile se désole Castano :

"Le recrutement avance tout doucement. On s'est mis sur certains joueurs mais c'est compliqué parce que les bons joueurs, à cette époque de l'année, ont déjà un club. (...) On regarde en G-League mais ce n'est pas si simple que ça. Nous sommes dans une situation où il faut faire des choix, mais à l'heure où je vous parle, on a encore personne."

Il est vrai que les deux joueurs étaient très importants cette saison pour le groupe orléanais. Johnson-Odom s'est imposé comme l'un des arrières les plus physiques dans le championnat cette saison, véritable athlète et attaquant de grand talent (16,6 points à 50% de réussite aux tirs, 3,3 rebonds et 4,6 passes décisives pour 15,5 d'évaluation en 30 minutes). A ses côtés, Ulmer et ses qualités athlétiques de haut vol, était également très rentable (14,1 points à 60,7% aux tirs, dont 55,6% à 3-points, 4,3 rebonds et 0,8 passe décisive pour 15,7 d'évaluation en 23 minutes). L'OLB a sondé Murcie pour faire revenir D.J. Strawberry selon La République du Centre mais son club espagnol n'est pas disposé à le libérer.

Il est donc urgent pour Orléans, huitième de Jeep ELITE avec un bilan de 7 victoires et 6 défaites, de trouver des remplaçants aux deux Américains s'ils ne veulent pas craquer physiquement en cette période chargée. Prochain match pour Germain Castano et ses hommes sur le parquet de Cholet, ce vendredi à 17h.