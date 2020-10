Germain Castano (Orléans) : "On a envie de jouer et on n'a pas envie de perdre le rythme"

Mardi, l'Orléans Loiret Basket devait partir chez Le Portel pour y jouer un match en retard. Mais à cause du huis clos imposé par la préfecture du Pas-de-Calais, celui-ci a été reporté. Compréhensif mais évidemment frustré, l'entraîneur Germain Castano s'est exprimé au micro de France Bleu Orléans.

"Ils (les joueurs) étaient agacés et très déçus parce qu'on a préparé ce match, parce qu'on n'a pas joué samedi dernier, on a envie de jouer et on n'a pas envie de perdre le rythme que l'on a actuellement donc on voulait absolument jouer ce match. Mais ce sont des choses que l'on ne contrôle pas et on est obligé de les subir. On a proposé au Portel et à la Ligue de les inviter à venir chez nous mais ça n'a pas pu se faire malgré tout."