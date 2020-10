Germain Castano (Orléans) : "On est à 55% de là où on devrait être"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : OLB TV

"Il ne faut pas les laisser jouer. Ils ont une base arrière composée de scoreurs. Je trouve leur équipe très, très bien équilibrée." Bien évidemment, avant de recevoir Champagne Basket ce samedi pour la cinquième journée de Jeep ELITE, l'entraîneur d'Orléans Germain Castano n'allait pas dénigrer son adversaire du jour. Face à une équipe potentiellement talentueuse, le coach de l'OLB se méfie. Il espère que sa formation aura tiré les leçons de ses deux défaites à Strasbourg et Chalon-sur-Saône et sera capable de progresser défensivement afin de l'emporter, équilibrer son bilan (actuellement d'une victoire en trois matchs) et de repartir de l'avant. Il le confie dans la vidéo à voir ci-dessous :