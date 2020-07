Germain Castano (Orléans) : "Super content de l’équipe qu’on a construit"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Olivier Fusy

Orléans avait commencé son recrutement en prolongeant des joueurs importants pour l'identité du club (Oniangue, Mutuale) et en recrutant de solides JFL (Joueurs formés localement) comme Sané ou Florimont. Puis, l'OLB a réalisé de très jolis coups sur le marché des joueurs étrangers, attirant notamment Darius Johnson-Odom et Luke Fisher, en plus de LaMonte Ulmer, déjà bien référencé en France. De quoi constituer une équipe plutôt séduisante, malgré les départs de cadres comme Halilovic (meilleur marqueur du championnat, parti aux Metropolitans) ou Jefferson.

"Aujourd’hui, même si j’attends de voir ce que ça va donner sur le terrain, je suis super content de l’équipe qu’on a construit", se félicite le coach Germain Castano dans La République du Centre. "C’est un groupe complémentaire, avec du talent, ça va vite et c’est intrinsèquement plus défensif que les années passées."

De quoi viser plus que le maintien ? Orléans était 13e de Jeep Élite au moment de l'arrêt du championnat en raison de la pandémie de Covid-19, avec 10 victoires et 15 défaites au compteur.

L'effectif d'Orléans pour la saison 2020-2021 :