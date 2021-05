Germain Castano (Orléans) après la défaite contre Dijon : "Déçu, mais plutôt fier de la réaction des joueurs"

Orléans s'est incliné contre la JDA Dijon ce lundi soir sur le score de 74 à 71, malgré une nouvelle bonne prestation de la part des Orléanais. L'OLB, désormais à 13 victoires et 12 défaites, ressort du top 8 avec cette nouvelle défaite. Le coach Germain Castano s'est exprimé sur ce match, se disant fier de l'attitude de ses joueurs.

Des détails qui coûtent le match

"On perd beaucoup trop de ballons. En deuxième mi-temps, c'est pour ça qu'on est un peu mieux parce qu'on ne perd que quatre ballons mais à la mi-temps je crois qu'on en est à 12. Il y a quelques tirs importants qu'on doit mettre aussi, je trouve qu'on a été bien défensivement sur la deuxième mi-temps, on encaisse 17 points sur le dernier quart-temps ce qui n'est pas trop mal mais il y a un petit tir ou deux qu'on doit mettre sur le dernier quart-temps et qui peut faire la différence. (Il y a) Quelques moments clés du match qu'on a raté, deux, trois petits détails. De toute façon un match comme ça, ça se joue à pas grand chose et puis ces petites choses-là on n'a pas réussi à les concrétiser."