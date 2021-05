Germain Castano (Orléans) après la victoire contre la SIG : "C'est une très belle soirée"

Germain Castano (49 ans) s'est exprimé à la suite de la grosse victoire de son équipe sur son parquet face à la SIG Strasbourg, 91 à 65. C'était aussi le retour du public dans le Palais des Sports d'Orléans. Après la rencontre, il s'est exprimé et a confié sa joie de retrouver le public et d'empocher la victoire.

Une soirée parfaite

C'était le retour du public dans la salle d'Orléans, et les joueurs ont proposé le meilleur cadeau possible pour le retour des supporters.

"Vous n'imaginez pas à quel point c'est tellement bon, ce qui est incroyable c'est que ça fasse bizarre de voir des gens dans les tribunes. Je suis je suis content mais je suis surtout content qu'on ait pu proposer cette prestation là pour eux. Je pense qu'ils ont passé une très bonne soirée, ils ont vu une très belle équipe de l'OLB et c'est un double plaisir ce (jeudi) soir, le match et moi je sais que j'ai besoin de ça dans ma vie, dans mon métier et mes joueurs aussi et l'OLB aussi. Donc c'est une très très bonne soirée, j'espère qu'ils ont pris leur pied.

Objectif Final 8



Orléans réalise une belle fin de saison, les joueurs de l'OLB sont huitièmes de Jeep ELITE, avec 15 victoires et 13 défaites, synonyme de potentielle phase finale. Le coach a félicité ses joueurs tout en gardant en tête de continuer sur cette lancée.

on est superficiel. Mais non non non, nous on est bon, on est spécial, je leur ai dit, vous avez un truc en plus, un truc spécial mais vous êtes spéciaux quand vous êtes à 300 %, quand vous êtes dans les attitudes, quand vous êtes connectés, quand vous parlez, sinon on est moyen comme on l'a été à Nanterre. C'est une très belle soirée et je suis super content (rires)."